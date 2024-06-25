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Dünya
AA 25.06.2024 15:35

Norveç yaklaşık 30 bin ton tahıl stoklayacak

Norveç hükümeti, "beklenmedik durumlara hazır olunması" amacıyla 30 bin ton tahıl stoklamanın önünü açan anlaşmayı imzaladı.

Norveç yaklaşık 30 bin ton tahıl stoklayacak
[Fotograf: Reuters]

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç Tarım ve Gıda Bakanı Geir Pollestad ve 4 özel şirket tarafından imzalanan anlaşmaya göre, Norveç'in 30 bin ton tahıl stoklayacağı belirtildi.

Söz konusu tahıl, şirketlerin tesislerinde depolanacak ancak Norveç hükümetine ait olacak.

Norveç'te tahıl depolama alanları 2003'te kapatılmıştı

Açıklamada, söz konusu kararın, "beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması" için alındığı ifade edildi.

Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuşan Pollestad, 2029'a kadar rezervleri artırmak amacıyla çeşitli stok sözleşmelerinin imzalanacağını kaydetti.

Norveç'te tahıl depolama alanları "artık gerekli olmadığı" gerekçesiyle 2003'te kapatılmıştı.

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