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Dünya
AA 25.06.2024 14:30

İtalya'da Filistin destekçileri Cenova Limanı'nı araç girişine kapattı

İtalya'da Filistin destekçileri, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova Limanı'nı araç girişlerine kapatarak, İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesine karşı gösteri düzenledi.

İtalya'da Filistin destekçileri Cenova Limanı'nı araç girişine kapattı
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere Cenova'daki bir grup Filistin destekçisi ve ulaştırma sektöründeki sendikalar, "Filistin halkına yönelik katliamı durdurmak için geçişleri kapatıyoruz" çağrısıyla sabah erken saatlerde Cenova Limanı'na girişleri bloke etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, protesto sabah saatlerinde limanın San Benigno kapısında trafiğin durdurulmasıyla başlarken, daha sonra diğer kapılar da kapatıldı.

Sayıları 500'den fazla olduğu belirtilen protestocular, Cenova Limanı kapılarını tek tek kapatarak, gemilere yüklenecek konteynerleri taşıyan tırların geçişine izin vermedi.

"Soykırımı durduralım"

Bu nedenle liman önünde ve limana giden yollarda ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığı basına yansıdı.

Göstericiler, "Cenova Limanı'nın Filistin halkının katledilmesine katkıda bulunan silahların toplu olarak geçirildiği bir nokta olduğu" gerekçesiyle limanda yaptıkları sembolik eylemle bunu engellediklerini savundu.

Instagram'daki "giovanipalestinesi" (Genç Filistinliler) adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bu sabah 06.00'da Cenova Limanına giden konteynerler engellendi. Savaş makinesinin, halkımızın soykırımına neden olan silah, mühimmat ve teknoloji gönderen lojistikten başladığını gayet iyi biliyoruz. Savaşı ve emperyalizmi durduralım. Soykırımı durduralım." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İtalya
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