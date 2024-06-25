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Dünya
AA 25.06.2024 14:18

Azerbaycan Spor Akademisi'nden Türk dünyası gençleri için burslu yüksek lisans programı

Azerbaycan Spor Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci üyelerin vatandaşlarına burslu yüksek lisans programı başlattı.

Azerbaycan Spor Akademisi'nden Türk dünyası gençleri için burslu yüksek lisans programı
[Fotoğraf: Getty]

Azerbaycan Spor Akademisi, Türk dünyası gençleri için burslu yüksek lisans programı başlattı.

"Mergen" ismi verilen program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan vatandaşları Azerbaycan Spor Akademisi'nde burslu yüksek lisans eğitimi alabilecek.

Program kapsamında spor gazeteciliği, spor yöneticiliği, spor hekimliği ve rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi verilecek.

Dersler Azerbaycanca ve İngilizce verilecek ve programa kabul edileceklerin öğrenim ve yaşam masrafları Azerbaycan Spor Akademisi tarafından karşılanacak.

2024-2027 yıllarını kapsayacak programa 2024-2025 akademik yılı için 31 Temmuz 2024'e kadar https://portal.edu.az/ sitesinden başvuru yapılabilecek.

ETİKETLER
Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan KKTC Macaristan Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı Türkmenistan
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