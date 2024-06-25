Az Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2024 14:31

Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 37 bin 658'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 263 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 32 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 139 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 658'e, yaralananların sayısının da 86 bin 237'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İtalya'da Filistin destekçileri Cenova Limanı'nı araç girişine kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
ASPİLSAN, 40'tan fazla hava aracı için batarya üretiyor
15:06
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Atlantik Konseyi Paneli'nde 'Türkiye' vurgusu
15:01
Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
14:45
Türkiye'deki evliliklerde "kök aile" önemini koruyor
14:43
Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu
Güvercinler için her gün 05.00'te pedal çevirmeye başlıyor
Güvercinler için her gün 05.00'te pedal çevirmeye başlıyor
FOTO FOKUS
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ