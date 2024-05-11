Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2024 17:35

Norveç Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını açıkladı

Norveç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar istenen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ve yapılacak oylamada lehte oy kullanacağını duyurdu.

Norveç Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını açıkladı
[Fotograf: AA]

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararına ilişkin açıklama yaptı.

Eide, Norveç'in, Filistin'in BM'ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurulda yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti.

"Kararın 143 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Eide, "iki devletli çözümün sağlanması için Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu" kaydetti.

Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Filistin tasarısı BM'de onaylandı

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.

Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek
Belçika'dan Filistin'in BM üyeliğine destek

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

ETİKETLER
Norveç İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
18:54
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık kararı
18:34
İsrail, Gazze’deki kara ve hava operasyonlarını eş zamanlı olarak genişletiyor
18:18
Kassam Tugayları, İsrail hava saldırısında yaralanan İngiltere vatandaşı bir esirin öldüğünü duyurdu
18:19
Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti
18:07
Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi
Doğu Karadeniz yaylalarına göç başladı
Doğu Karadeniz yaylalarına göç başladı
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mercek altında: Türkiye lider
Türk savunma sanayii mercek altında: Türkiye lider
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ