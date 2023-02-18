Store, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Norveç'in savaşın başından beri Ukrayna'nın mücadelesini desteklediğini ifade etti.

Store, NATO'nun ABD, Kanada ve Avrupa için olağanüstü önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu işbirliğini derinleştirmemiz gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu bile bir değişiklik. Aniden Kuzeydoğu Avrupa'da jeopolitik ortam değişiyor. Çünkü artık Barents, Kuzey Norveç ve Baltık Denizi tek bir konseptte birleşti ve bölge artık birlikte çalışabilirlik için plan yapmaya başlayabilir." diye konuştu.

Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığına işaret ederek, "Bu saldırıya tek bir yanıt var. Askeri olarak verilecek yanıt çok güçlü bir mesaj olacaktır. Kendimizi savunacağız. Ukrayna'nın kendisini savunmasını destekleyeceğiz. Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

NATO'nun doğu kanadı güçlendirilmeli mesajı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de Rusya'nın savaşının ideolojik olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı savaşının, 19'uncu yüzyıldan kalma emperyalist ve ırkçı düşüncenin bir parçası olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade eden Levits, NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.