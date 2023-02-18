Ukrayna'daki savaş, güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunu gösteriyor` dedi. Uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı, Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde başladı.

Konferansın ikinci gününde konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, " Ukrayna'ya Avrupa'da egemen, bağımsız bir ulus olarak kazanması ve galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu şeyi vermeliyiz. Bazıları, Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin tırmanmayı tetikleme riskinden endişe ediyor. En büyük risk Putin'in kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bugün Avrupa'da olan yarın Asya'da olabilir"

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Ukrayna'yı desteklemek sadece ahlaki açıdan yapılması gereken doğru şey değil. Bu aynı zamanda kendi güvenlik çıkarımız için yapılmalı. Savunmamızı güçlendirmeye devam etmemiz gerekli." şeklinde konuştu.