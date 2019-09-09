Nobel’den Aziz Sancar’a doğum günü kutlaması09 Eylül 2019 Pazartesi 11:53 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:13
Nobel Ödülü kurumsal Twitter sayfasından, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğum günüyle ilgili paylaşım yapıldı.
Dün yapılan paylaşımda, Sancar'ın DNA onarımının mekanizmaları ile ilgili yaptığı çalışmalara dikkat çekildi.
Remembering chemist Aziz Sancar, born on 8 September 1946 in southeast Turkey. In 1983, through studies of bacteria, Sancar showed how certain protein molecules, certain repair enzymes, repair DNA damaged by ultraviolet (UV) light.— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 8, 2019
Photo: Sancar and his DNA model. #NobelPrize pic.twitter.com/RADzFSY7Gn
1946 yılında Mardin'de dünyaya gelen Sancar, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olmuş, sonrasında ABD'ye giderek çalışmalarını burada yürütmüştü.
Sancar, DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.
Kaynak: TRT Haber