Dün yapılan paylaşımda, Sancar'ın DNA onarımının mekanizmaları ile ilgili yaptığı çalışmalara dikkat çekildi.

Remembering chemist Aziz Sancar, born on 8 September 1946 in southeast Turkey. In 1983, through studies of bacteria, Sancar showed how certain protein molecules, certain repair enzymes, repair DNA damaged by ultraviolet (UV) light.



Photo: Sancar and his DNA model. #NobelPrize pic.twitter.com/RADzFSY7Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) September 8, 2019

1946 yılında Mardin'de dünyaya gelen Sancar, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olmuş, sonrasında ABD'ye giderek çalışmalarını burada yürütmüştü.

Sancar, DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: TRT Haber