Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolarda şiddet yeniden arttı

Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, protestolardaki şiddet artıyor.
2 gösterici yaralandı
Nikaragua'nın başkenti Managua'da Pazar günü gerçekleştirilen protestoda, hükümet karşıtı göstericileri hedef aldığı düşünülen ve kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açılması nedeniyle 2 gösterici yaralandı.
Şiddet olayları, Cuma günü Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülke geneline yayılan insan hakları ihlallerinden hükümeti sorumlu tuttuğu raporunun ardından, BM insan hakları yetkililerini sınır dışı edeceğini bildirmesi sonrası alevlendi.
Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan'da büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), ülkede Nisan'da başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği 448 olarak açıklamıştı.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
Kaynak: AFP, Reuters