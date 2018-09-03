Irak'ta hükümet için iki ayrı koalisyon ilanı

Irak'ta seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluştururken, Maliki düzenlediği basın toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina Koalisyonu' adında büyük koalisyonu oluşturduk. Bu koalisyon hükümeti kuracak" dedi.

Söz konusu koalisyonda yer alan Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de aynı basın toplantısında, söz konusu koalisyonun 149 kişiden oluştuğunu belirterek, "İlk başlardan beri Şii, Sünni ve Kürtlerin yer alacağı büyük koalisyonu oluşturmak istedik" diye konuştu.

Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden alınan Falih Feyyad ise, "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yeni Nesil Hareketi, Mukteda es-Sadr ve Haydar el-İbadi öncülüğünde kurulacak yeni hükümet için oluşturulan büyük koalisyona katıldığını duyurdu.

329 sandalyeden oluşan Irak Meclisi'nde bugün ilk oturumun gerçekleştirilmesi, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA