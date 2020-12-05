Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nikaragua'da altın madeni çöktü: En az 10 kişi mahsur
Nikaragua'nın güneyinde altın madeninde meydana gelen çökme sonucu en az 10 kişi mahsur kaldı.
Ülkenin Kosta Rika sınırı yakınlarındaki kaçak altın madeninde dün çökme meydana geldi.
Yetkililer, en az 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin gönderilerek kurtarma çalışmalara başlandığını açıkladı.
Murillo, madenden çıkmayı başaran yaralı bir madencinin ihbarda bulunduğu nu kaydetti.
Devlet Başkanı Daniel Ortega ise olaya ilişkin "Büyük trajediler yaşamamayı umuyoruz." dedi.
Etiketler: Altın
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