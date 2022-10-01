Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti
[Fotograf: Reuters]
Nikaragua Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kestiği duyurdu.
Açıklamada, Hollanda'nın "müdahaleci ve yeni sömürgeci duruşu" ile "Nikaragualı aileleri aşağıladığı ve suistimal etmeye devam ettiği" aktarıldı.
Hollanda'nın ülke işlerine "müdahalesini" kınayan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, dün Hollanda ile ilişkileri sürdürmek istemediğini söylemişti.
Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin yıllar önce inşa etmeye söz verdikleri bir hastaneyi artık finanse etmeyeceklerini bildirmesinin ardından, "Büyükelçi, Nikaragualılarla sanki Nikaragua bir Hollanda kolonisiymiş gibi konuşmaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: Hollanda
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