The Telegraph'ın haberine göre 67 yaşındaki ünlü oyuncu, ABD şirketi Deepcake'in deepfake teknolojisi kullanarak yarattıkları benzerini gelecek projelerde kullanmasına izin verdi.

Geçen aylarda Willis'in konuşma ve duyduğunu anlama gibi bilişsel becerilerin kaybolmasına sebep olan afazi hastalığına yakalandığını duyurulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmaya karar veren Willis, deepfake şirketiyle yaptığı anlaşma sayesinde ekranlarda görünmeye devam edebilecek.

Ünlü oyuncu, geçen yıl aynı şirkete yüzünün bir reklam filminde kullanılması için izin vermişti.

Deepcake'in yarattığı dijital ikiz, Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon'un reklamında kullanılmıştı.

Deepfake teknolojisi birinin suretinin başkasının üstüne montajlanmasıyla kişilerin görsel ve işitsel "ikizinin" videolarda kullanılmasını mümkün kılıyor.