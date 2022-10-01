Tesla, geçtiğimiz sene duyurulan ve konsept görüntüleri gösterilen, Tesla'nın ilk insansı robotu Optimus'u tanıttı.

Tesla'nın merakla beklenen Optimus insansı robotunun final versiyonu henüz hazır olmasa da, ikisi de farklı aşamalarda olan bir prototip ve bir de fabrikada çalışan robotla gelinen noktayı gösterdi.

İlk olarak sahneyeTesla’nın tamamlanmış robot prototipi olan 'Bumble C' çıktı ve birkaç dans hareketi yaptı. Daha sonrasında robotun dans hareketlerinden çok daha fazlasını yapabildiğini göstermek için kutu taşıma gibi bazı işlevsel hareketler gösterilen bir video yayınlandı.

Tesla CEO’su Elon Musk “Robot aslında size gösterdiğimizden çok daha fazlasını yapabilir” dedikten sonra Optimus prototipini bir kutuyu kaldırırken, bir bitkiyi sularken gösteren bir video gösterildi.

Ardından Tesla’nın bir süredir geliştirme aşamasında olduğu ve üretim düzeyine yaklaşmış olan Optimus prototipi sahneye çıktı ancak tamamen fonksiyonel değildi. Optimus, üretimi hedeflenen dış kaplamalarıyla görücüye çıktı. Musk, bu prototipin aktüatörler, batarya ve diğer her şeyi içerdiğini ancak şu an için "yürümeye tam olarak hazır olmadığını" anlattı.

20 bin doların altında olacak

Musk’ın dediğine göre Optimus, 20 bin doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak ve Bumble C’nin yapabildiklerinden çok daha fazlasını yapabilecek.

Musk, Optimus ile birlikte fabrikalarda araba üretiminde çalışabilecek robotların önünün açılacağını ifade etti. Bu da gelecekte Tesla'nın kendi araçlarını üretmede kendi robotlarını kullanabileceği anlamına geliyor.

Seri üretim için yaratıldı

Musk, Tesla'nın Optimus’u ile diğer gelişmiş insansı robotların arasındaki farkın ne olduğuna da değindi. Tesla'nın Optimus'u milyonlarca birim kapasiteli seri üretim için yaratıldı ve diğer robotlardan çok daha fazla yetenekli.

2,3 kWh batarya takımı, Tesla elektronik birimleri ve Wi-Fi + LTE bağlantılarına sahip olan robotun elleri, bilekleri veya dizleri gibi eklemlerinde ayrı ayrı veri işleyen aktüatörler bulunmakta. Robot, bu aktüatörleri yapay zekasıyla aktifleştiriyor ve verilen komutu yerine getirmek için hangi hareketi yapması gerektiğini anlıyor.

Optimus has biologically inspired hands, made to be useful in any setting pic.twitter.com/octnlLOYxY — Tesla (@Tesla) October 1, 2022

Tesla mühendisleri, Optimus’un sahip olduğu insan benzeri eller ile birlikte her çeşit büyüklükteki nesneleri taşımak ve küçük parçalar üzerinde hassas bir tutuş algısına sahip olmak gibi unsurları hedeflediklerini belirtti.