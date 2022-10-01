Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta 4 katlı bina çöktü
[Fotograf: AA]
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Karada semtinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü. Bölgede sivil savunma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bağdat'ın Kerrade semtinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor.
Enkaz altından 13 kişi kurtarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altında 9 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: Irak
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