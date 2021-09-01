Polis yetkilisi Ayuba Elkana Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan öğrencilerin ardından Vali Bello Matawalle'nin eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiğini açıkladı.

Elkana, eyaletin 13 bölgesinde 18.00 ile 6.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Sabahki saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı

Silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day lisesine sabah düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırılmıştı.