Vahşi yaşam yetkilileri, Sri Lanka'da bir filin yaklaşık 80 yıl sonra Salı günü ilk kez ikiz doğurduğunu söyledi.

Her ikisi de erkek olan yavru filler sevinçle karşılandı.

Yerel Hiru TV medyasından alınan video görüntülerinde ayakları üzerinde durmaya çalışan yavru filler annelerinin bacaklarının etrafındaki yaprakları yerken görülüyor.

Sri Lanka'da yaklaşık 7.500 vahşi fil var

Sri Lankalı fil uzmanları, ikizlerin en son 1941'de ülkede evcilleştirilmiş bir filden doğduğunu söyledi.

22 milyon nüfusa sahip Sri Lanka'da yaklaşık 7.500 vahşi fil yaşıyor.