İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.