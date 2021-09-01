Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.
İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.
Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
Etiketler: Taliban Kabil Afganistan Katar
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