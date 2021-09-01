Tesla otopilotta yaptığı kazaların ardından mercek altında.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli otomobil üreticisi ünlü milyarder Elon Musk’ın şirketine gönderilen 11 sayfalık bir mektupta ayrıntılı talepte bulundu.

NHTSA, Tesla'ların yanıp sönen ışıklar, yol işaret fişekleri, müdahale ekipleri tarafından giyilen reflektörlü yelekler ve yola park edilmiş araçlar dahil olmak üzere bir çarpışma sahnesini nasıl tespit ettiğini bilmek istiyor.

Ajans ayrıca sistemin düşük ışık koşullarına nasıl tepki verdiğini, acil durum araçları mevcutsa hangi eylemleri gerçekleştirdiğini ve sürücüleri nasıl uyardığını bilmek istiyor.