Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'nın Kano eyaletini kolera salgını vurdu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde son 3 ayda 169 kişinin kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano Eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Ashiru Rajab, eyalette mayıstan bu yana 5 bin 221 kişiye kolera teşhisi konulduğunu duyurdu.
Eyalette son 3 ayda 169 kişinin salgından hayatını kaybettiğini kaydeden Rajab, 191 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.
Böylece ocaktan bu yana ülke genelinde 500'e yakın kişi kolera salgınında hayatını kaybetti.
Etiketler: Nijerya
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