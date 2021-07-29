Almanya'da salgınının dördüncü dalgası başladı
Almanya'da koronavirüs salgınında dördüncü dalganın başladığı açıklandı.
Alman medyasının Robert Koch Enstitüsü (RKI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Enstitüsü Müdürü Lothar Wieler'in bu hafta bir video konferans toplantısında COVID-19'a ilişkin en son bulguları üst düzey yetkililerle paylaştığı ve onlara ülkedeki salgında "dördüncü dalganın başladığını" söyledi açıklandı.
Wieler toplantıda epidemiyolojik eğilimleri tahmin etmek için önemli bir gösterge olan 7 günlük insidans oranının, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son haftalarda artmaya devam ettiğine işaret etti.
Koronavirüs karşıtı önlemlerin sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.
3 bin 142 yeni vaka
Almanya'da son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
Halihazırda 347 COVID-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.
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