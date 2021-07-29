Alman medyasının Robert Koch Enstitüsü (RKI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Enstitüsü Müdürü Lothar Wieler'in bu hafta bir video konferans toplantısında COVID-19'a ilişkin en son bulguları üst düzey yetkililerle paylaştığı ve onlara ülkedeki salgında "dördüncü dalganın başladığını" söyledi açıklandı.

Wieler toplantıda epidemiyolojik eğilimleri tahmin etmek için önemli bir gösterge olan 7 günlük insidans oranının, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son haftalarda artmaya devam ettiğine işaret etti.

Koronavirüs karşıtı önlemlerin sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

3 bin 142 yeni vaka

Almanya'da son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Halihazırda 347 COVID-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.