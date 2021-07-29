Ülkede 19 Temmuz'da COVID-19 kısıtlamaları kaldırılmasına rağmen, şubat ayından bu yana ilk kez 22-27 Temmuz'da üst üste 7 gün COVID-19 vaka sayılarında azalma görülmüştü.

Dün açıklanan 27 bin 734 vaka ve son 24 saatte bildirilen 31 bin 117 yeni vaka sayısı, düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

“Temmuz sonunda vakalar artacak” uyarısı yapılmıştı

Temmuzdan bu yana hastaneye yatış oranlarında da artışın görüldüğü İngiltere'de, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla temmuz sonuna kadar 100 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunulmuştu.

İngiltere'de 27 Temmuz'da COVID-19 nedeniyle 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle, 141 ölümün gerçekleştiği "17 Mart'tan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı" kayıtlara geçmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

85 kişi yaşamını yitirdi

COVID-19 nedeniyle dün 91 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'de bugün 85 kişi hayatını kaybetti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 689 bin 242'e ulaşırken bunlardan 37 milyon 610 bin 911'ine ikinci doz aşı yapıldı.

Ülkeler “trafik ışığı sistemi” ile renklendiriliyor

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

Türkiye kırmızı listede

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

COVID-19 aşısının 2 dozunu yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunun kaldırıldığı İngiltere'de gelecek hafta açıklanacak seyahat kısıtlamalarına ilişkin güncellemede daha fazla ülkenin yeşil ve sarı listeye alınacağı gündeme geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin, yakında daha fazla ülkenin sarı ve yeşil seyahat listelerine ekleneceğinden "giderek daha fazla emin" olduğunu söyledi.