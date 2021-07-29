Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da katı atık yakma alanında patlama: 5 ölü
Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde 27 Temmuz'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
Köln Savcılığı patlamanın yol açtığı enkazda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığını açıkladı.
Enkazdan çıkarılan cesetlerin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 2 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Currenta şirketinde vardiya şefi olarak çalışan ve kayıplar arasında bulunan Malatyalı Erdoğan Sarıkaya'nın durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.
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