Köln Savcılığı patlamanın yol açtığı enkazda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığını açıkladı.

Enkazdan çıkarılan cesetlerin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 2 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Currenta şirketinde vardiya şefi olarak çalışan ve kayıplar arasında bulunan Malatyalı Erdoğan Sarıkaya'nın durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.