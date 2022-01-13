Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı (NITDA) Genel Direktörü Kashifu Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin Twitter ile yaptığı müzakerelerde olumlu sonuç elde ettiğini söyledi.

Abdullahi, Twitter'in Nijerya kültürünü, tarihini ve yasalarını saygı duymaya kabul ettiğini kaydederek, bu nedenle hükümetin 4 Haziran'da Twitter'e koyduğu yasağın kaldırdığını duyurdu.

Bu karar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami'nin Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye gönderdiği bildiriden sonra verildi.

Bildiride, Twitter'in Nijerya'da ofis kurmayı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.