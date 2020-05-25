Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, son yıllarda artan silahlı çetelere yönelik ülkenin kuzeybatısındaki Katsina ve Zamfara eyaletlerinde hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Enenche, "Bölgede faaliyet gösteren silahlı çeteleri temizlemek için 22 ve 23 Mayıs'ta yapılan hava operasyonlarında yaklaşık 200 çete üyesi etkisiz hale getirildi." dedi.

Operasyonlarda Katsina eyaletinin Jibia bölgesi ve Zamfara eyaletinin Zurmi bölgesinin hedef alındığını dile getiren Enenche, "Operasyona Nijerya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterler katıldı. Silahlı gruplara ait kamp yerleri ve çete liderleri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısında 2011'den bu yana silahlı grupların saldırılarında 8 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yaşanan güvenlik sorunu, toprak sahibi çiftçiler ile göçebe sığır çobanları arasındaki çatışmalardan, silahlı çetelerin soygun ve adam kaçırma girişimlerinden ve Boko Haram örgütünden ayrılan silahlı grupların saldırılarından kaynaklanıyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan 200 bin kişi komşu ülke Nijer'e göç ederken, güvenlik operasyonları ve diyalog çabalarına rağmen kalıcı barış sağlanamıyor.

Çete saldırılarından en fazla Zamfara, Katsina, Sokoto ve Jigawa gibi eyaletler etkileniyor.