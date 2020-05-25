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İdlibli çocukların bayram harçlığı sevinci
Suriye'nin İdlib kentinde bir yardım kuruluşu, çocuklara bayram harçlığı sevinci yaşattı.
Bir yardım kuruluşu, İdlibli çocuklara zarf içinde bayram harçlığı dağıttı. Zarfları açan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
2011'den bu yana savaşın devam ettiği Suriye'de, muhaliflerin denetimindeki bölgelerden gelen göçle İdlib'de nüfus 1,5 milyondan yaklaşık 4 milyona yükseldi.
Özellikle ocak ve şubat aylarında yoğunlaşan Beşşar Esed güçlerinin saldırıları nedeniyle İdlib'de 1 milyondan fazla kişi evini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı.
Türkiye'nin mart ayında Rusya ile vardığı anlaşmayla bölgede ateşkes uygulandı.
9 yıldan beri süren savaşın etkisiyle ülkede yoksulluk büyük ölçüde arttı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Suriyelilerin yüzde 83'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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