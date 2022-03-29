Nijerya Demir Yolu Şirketi (NRC), dün Kaduna eyaletinin Rigasa Tren İstasyonu'nda meydana gelen saldırının ardından başkent Abuja-Kaduna seferlerini geçici olarak durdurdu.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, öngörülemeyen durumlar nedeniyle Abuja-Kaduna güzergahındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Zamanı gelince daha fazla bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı ile Nijerya Kızılhaç iş birliğinde trendeki yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Silahlı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda henüz hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.