Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü, 30 kişi ise kaçırıldı.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından eyaletin 4 köyünde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganlar 30 köylüyü kaçırdı. Olaylarda çok sayıda kişi ise yaralandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaçırılanların bulunması için çalışmalar sürüyor.
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