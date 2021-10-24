Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Oyo'daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkumun firar ettiğini açıkladı.

Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde 13 Eylül'de silahlı kişilerin bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkum firar etmişti.