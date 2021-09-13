Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 240 mahkum firar etti
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 240 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, Kogi eyaletine bağlı Kabba bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenlediğini belirtti.
Enobore, saldırı sırasında hapishanede bulunan 294 mahkumdan 240'ının firar ettiğini söyledi.
Saldırıda 2 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.
Etiketler: Nijerya
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