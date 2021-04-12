Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Jalige, operasyonda rehin alınan 15 kişinin kurtarıldığını, çok sayıda silahlı kişinin de yaralı kaçtığını söyledi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu da eyaletin Maru bölgesinde silahlı kişilere düzenlenen operasyonda 11 rehinenin kurtarıldığını aktardı. Shehu, kurtarılanların eyalet hükümetine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kabileler arasında çatışma yaşanıyor

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.