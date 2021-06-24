Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, Kwara eyaletine bağlı Gwanara bölge sakinleri, ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tüketen aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık personelleri gönderildiğini aktaran Okasanmi, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.

Okasanmi, halka bu tür içecek ve ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.