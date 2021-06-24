Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da sahte ilaç 10 can aldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde, sahte bitkisel ilacı tüketen 10 kişi hayatını kaybetti.
Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, Kwara eyaletine bağlı Gwanara bölge sakinleri, ayak enfeksiyona çare olduğu iddia edilen sahte bitkisel ilacı tüketen aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bölgeye sağlık personelleri gönderildiğini aktaran Okasanmi, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.
Okasanmi, halka bu tür içecek ve ilaçlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.
Etiketler: İlaç
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