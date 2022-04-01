ÜlkNijerya'da maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Mustapha, "Bundan sonra kapalı ve açık alanlarda maske takma isteğe bağlı olacak" dedi.

Mustapha, 4 Nisan'dan itibaren aşıları tamamlanmış kişilerin test sonucu göstermeden Nijerya'ya giriş yapabileceğini kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 415 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 606'sı sağlığına kavuştu, 3 bin 142 kişi yaşamını yitirdi.