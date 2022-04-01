Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Albares'in Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bugün Rabat'ta yapacağı görüşmenin gelecek haftaya ertelendiği belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelecek hafta Fas'a gitmesinin öngörüldüğü, Albares'in de kendisine eşlik edeceği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, dün, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefon görüşmesi yapmış ve Batı Sahra sorunu nedeniyle yaklaşık 10 ay yaşanan krizden sonra düzelen iki ülke ilişkilerinin bundan sonra "şeffaflık, daimi iletişim, karşılıklı saygı ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uymaya dayalı bir yol haritası esas alınarak yürütüleceğini" söylemişti.

İspanya-Fas ilişkileri

COVID-19'a yakalanan Batı Sahra'daki Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, İspanya hükümetinin girişimiyle tedavi görmek için 22 Nisan 2021'de gizlice Logrono kentine getirilmiş ve Fas yönetimi, tepki olarak Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i geri çekmişti.

Fas yönetimi, 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin denizden ve karadan Ceuta kentine akın etmesine göz yummuş, İspanyol hükümeti orduyu da bölgeye göndererek 1 hafta içinde göçü durdurmuştu.

Aradan geçen 10 aylık zamanda her iki taraf da basına açıklama yapmaktan kaçınarak alt düzeyde müzakereler yürütmüş ve son olarak 14 Mart'ta İspanya Başbakanı Sanchez'in Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupla kriz sona ermişti.

Sanchez'in söz konusu mektupta, Fas'ın Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik "genişletilmiş özerklik" önerisine İspanya olarak destek verdiklerini belirtmesinin ardından 20 Mart'ta Fas'ın Madrid Büyükelçisi Benyaich görevine dönmüştü.

İspanya'nın doğal gaz alımında bağımlı olduğu bir ülke olan Cezayir ise İspanyol hükümetinin Batı Sahra ile ilgili politikasını değiştirdiğini gösteren Sanchez'in mektubunun ardından tepki olarak Madrid Büyükelçisi Said Moussi'yi istişare için merkeze çağırmıştı.

Cezayir, İspanya'ya tepki olarak bu ülkeden düzensiz göçmen geri alımını durdurup iki ülke arasındaki uçuşları da askıya aldı.