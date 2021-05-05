Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan öğrenciler serbest bırakıldı
Nijerya'da, 12 Mart'ta silahlı kişilerin yatılı okuldan kaçırdığı 27 öğrenci serbest bırakıldı.
Nijerya'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, 12 Mart'ta Afaka bölgesindeki Federal Ormancılık Kolejinden kaçırdığı öğrencileri bıraktı.
Bir hükümet yetkilisi, eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo’nun desteği ve imam Şeyh Abubakar Gumi’nin diyalog komitesi sayesinde öğrencilerin serbest kaldığını söyledi.
Silahlı kişiler, kaçırdığı öğrenciler için fidye isteyerek hükümete 24 saat süre vermişti. Öğrencilerin aileleri, dün başkent Abuja’da gösteri düzenlemişti.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
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