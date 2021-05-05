Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da Hindistan varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya'da, Hindistan'da mutasyona uğrayan koronavirüs türüne rastlandığı açıklandı.
Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, Kisumu şehrinde gübre fabrikasında çalışan 5 kişide, mutasyona uğrayan virüs tespit ettiklerini söyledi.
Amoth, bu kişilerin geçen hafta Kenya'ya giriş yaptığını ve Hindistan vatandaşları olduğunu açıkladı.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. Yakın dönemde bu kişilerle temasa geçenler de yayılımın önlenmesi amacıyla izolasyona dahil edilecek.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan Mutasyon Virüs Karantina
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