Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, Kisumu şehrinde gübre fabrikasında çalışan 5 kişide, mutasyona uğrayan virüs tespit ettiklerini söyledi.

Amoth, bu kişilerin geçen hafta Kenya'ya giriş yaptığını ve Hindistan vatandaşları olduğunu açıkladı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. Yakın dönemde bu kişilerle temasa geçenler de yayılımın önlenmesi amacıyla izolasyona dahil edilecek.