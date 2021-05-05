Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Araba bagajında 15 milyon yıllık fosiller bulundu
[Fotoğraf: AFP]
Hırvatistan-Bosna Hersek sınırında bir arabanın bagajında, 15 milyon yıllık olduğu değerlendirilen hayvan fosilleri bulundu.
Kalıntıların arasında fillerin, gergedanların, domuzların ve bazı nesli tükenmiş hayvanların çene kemikleriyle dişlerinin yer aldığı belirtildi.
Zagreb Doğal Tarih Müzesi'nden Drazen Japundzic, bu "değerli" parçaların, tarih öncesi dönemin yaşamı, iklimi ve çevresine dair yeni bilimsel veriler sunacağını söyledi.
[Fotoğraf: AFP]
Fosiller, Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a geçen Slovenyalı bir adamın aracında, Hırvat sınır muhafızları tarafından bulunmuştu.
Kalıntıların, Bosna Hersek'in Bugojno kenti yakınlarındaki bir madenden getirildiğine inanılıyor.
Fosillerin yasa dışı ticaretle uğraşanların ilgisini çekebileceğini belirten polis, Slovenyalı sürücünün tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.
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