Facebook’un bağımsız Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurul, temelsiz bir seçim sahtekarlığı anlatısını ve ısrarlı eylem çağrılarını sürdüren Trump'ın ciddi bir şiddet riskinin mümkün olduğu bir ortam yarattığını tespit etti" ifadesi paylaşıldı.

Kurul, öte yandan Trump’ın hesabının sürekli kapalı tutulmasının da uygun olmadığına karar vererek, 6 ay içinde kapatılan hesabının durumunun tekrar incelenmesini istedi.

"Süresiz" kapatmıştı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre binası baskının ertesi günü, sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını "süresiz" kapatmıştı. Gerekçe, “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği”ydi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz" demişti.

Diğer sosyal medya platformları da askıya aldı

Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da Trump'ın hesaplarını kalıcı olarak engelleme kararı almıştı.

Akademisyen, eski siyasetçi, hukukçu, gazeteci gibi mesleklerden 20 kişinin oluşturduğu Facebook Denetim Kurulu, sosyal platform devine bağımsız tavsiye grubu olarak hizmet vermek amacıyla kuruldu.