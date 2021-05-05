Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA, TRT Haber
İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası hedef alındı
İran'ın devlet televizyonunda yayımladığı bir propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın vurulduğunu tasvir eden görüntü yer aldı.
İran'ın devlet televizyonu İRİB, ülke lideri Ali Hamaney'in ulusa sesleniş konuşması öncesinde bir propaganda videosu yayımladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı videoda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı hedef aldığı görüldü.
Montajlı video, ABD’nin tepkisine neden oldu. Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmaması çağrısı yaptı.
Etiketler: İran ABD ABD İran ilişkileri
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