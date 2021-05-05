İran'ın devlet televizyonu İRİB, ülke lideri Ali Hamaney'in ulusa sesleniş konuşması öncesinde bir propaganda videosu yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı videoda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı hedef aldığı görüldü.

Montajlı video, ABD’nin tepkisine neden oldu. Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmaması çağrısı yaptı.