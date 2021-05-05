Kanada Federal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının 12 ile 15 yaş arası çocuklarda kullanımına izin verildi.

Daha önce 16 yaş ve üzeri için onaylanan aşı, ilk kez 16 yaşından küçük çocuklar için onay aldı.

Açıklamada, aşının bu yaş grubundaki çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtlar olduğu anlatıldı.

Böylece, BioNTech-Pfizer aşısı Kanada'da çocuklar için onaylanan ilk aşı oldu.