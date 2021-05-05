ABD'de, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayımlanan raporda, 2020 geçici verilerine göre ülkede 3,6 milyon doğum gerçekleşti. Ülkede doğum oranları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 geriledi.

Raporda, ülkedeki genel doğurganlık oranının 15-44 yaş arasındaki her 1000 kadında 55,8'e düştüğü bilgisi verildi.

Son 6 yılda doğum oranlarında her yıl yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında da oranların düşük devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, koronavirüs bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra, hamilelik sırasındaki kontroller ve hastanede virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceğini düşünüyor.