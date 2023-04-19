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Dünya
AA 19.04.2023 18:00

Nijerya'da greve giden havacılık sektörü çalışanları hükümete 7 gün süre verdi

Nijerya'da kötü çalışma şartları ve maaşlarının düşük kaldığı gerekçesiyle "uyarı grevi" yapan havacılık çalışanları, taleplerini yerine getirmek için hükümete 7 gün süre verdi.

Nijerya'da greve giden havacılık sektörü çalışanları hükümete 7 gün süre verdi
[Fotograf: Reuters]

Ülkede faaliyet gösteren havacılık sendikalarından Nijerya Havacılık Profesyonelleri Derneği (ANAP) Sekreteri Abdulrasaq Saidu, yaptığı açıklamada, 8 yıldır hizmet koşullarının uygulanmadığını belirtti.

Hükümetin havacılık sektöründe çalışanların taleplerini yerine getirmek için 7 gün süre verdiğini söyleyen Saidu, "7 gün sonra tamamen kapatacağız (havalimanları), Nijerya'yı diğer ülkelerden koparmaya çalışacağız." dedi.

Öte yandan, Nijerya Havacılık Bakanlığı, işçileri eylem yerine diyaloğu benimsemeye çağırdı.

Nijerya'da havacılık çalışanları, kötü çalışma şartları ve maaşlarının düşük kaldığı gerekçesiyle başkent Abuja ve ülkenin ticari ve en kalabalık şehri Lagos'ta iki günlük "uyarı grevi" başlatmıştı.

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