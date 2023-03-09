Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) İletişim ve Seçmen Eğitim Komisyonu Başkanı Festus Okoye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 11 Mart'ta yapılacak valilik ve eyalet meclisi seçimlerinin 18 Mart'a ertelendiğini belirtti.

Okoye, erteleme kararının, elektronik oy verme cihazlarının yeniden yapılandırılması için yeterli zaman sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde elektronik oy verme cihazlarının kullanılmadığı iddiasıyla bazı siyasi partiler, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Seçimde ikinci sıraya gelen ana muhalefet partisi Halkların Demokratik Partisi (PDP) ve İşçi Partisi (LP) mahkemeye gitmişti.

Nijerya'nın 36 eyaletinin 28’inde yapılacak valilik ve eyalet meclisi seçimlerinde 18 siyasi parti yarışacak.