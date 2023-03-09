Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Valilik binasında düzenlenen bombalı saldırıda, Vali Muhammed Davut Muzemmil öldü.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, açıklamasında, saldırının Valilik binasında yerel yetkililerin de katılımıyla yapılan idari toplantı sırasında düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Görgü tanıkları, Valilik binasına ambulansların gönderildiğini ve çevredeki yolların trafiğe kapatıldığını söyledi.
Etiketler: Afganistan
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