6 Şubat’taki deprem sonrası başlatılan yardım seferberliğine Kuzey Makedonyalı öğrenciler de katıldı.

Kalkandelen Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, "Bir Konteyner de Bizden Kampanyası" kapsamında, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satarak bağış topladılar.

Okullarının yardım kampanyasına katılan öğrenci ve öğretmenler, deprem mağdurları için bağışta bulundu.

Kermesten elde edilen gelir, depremden etkilenen ailelere ulaştırılmak üzere Türkiye’ye aktarılacak.