Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya'da depremzedeler için kermes düzenlendi
[Fotograf: TRT Haber]
Kuzey Makedonya’da Kalkandelen Maarif Okulları öğrencileri, Türkiye'deki depremlerin mağdurları için yardım kermesi düzenledi.
6 Şubat’taki deprem sonrası başlatılan yardım seferberliğine Kuzey Makedonyalı öğrenciler de katıldı.
Kalkandelen Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, "Bir Konteyner de Bizden Kampanyası" kapsamında, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satarak bağış topladılar.
Okullarının yardım kampanyasına katılan öğrenci ve öğretmenler, deprem mağdurları için bağışta bulundu.
Kermesten elde edilen gelir, depremden etkilenen ailelere ulaştırılmak üzere Türkiye’ye aktarılacak.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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