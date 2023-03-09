Gürcistan'ın iktidar partisi, yabancı ajanlar' yasa tasarısını, iki gece süren şiddetli protestolar ve benzer bir Rus yasasından ilham aldığı yönündeki eleştirilerinin ardından geri çekti.

Gürcü Rüyası partisi yaptığı açıklamada, “desteklediğimiz yasa tasarısını hiçbir çekince olmaksızın koşulsuz olarak geri çekiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Gürcistan'da `yabancı etkinin şeffaflığı` hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.

Yasa, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanlarının yüzde 20`sinden fazlasının yabancı kaynaklardan sağlanması durumunda, `yabancı ajan` olarak kaydedilmelerini öngörüyordu.

Muhalifler ise yasanın, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştıracağını savunuyordu.