ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesi'nde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz" ifadesine yer verildi.

CDC The Guardian'a yaptığı açıklamada, " 17 ve 18 Şubat tarihlerinde Kentucky'de büyük bir dini toplantıya katılan, aşılanmamış ve bulaşıcı bir kişide doğrulanmış bir kızamık vakası gördü" dedi.

"Kentucky'nin dört bir yanından ve diğer eyaletlerden ve ülkelerden toplantıya katılan çok sayıda insan maruz kalmış olabilir. Hastanın katıldığı günlerde toplantıya yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Kentucky halk sağlığı departmanı, ek vaka olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için CDC ve klinisyenlerle aktif olarak çalışıyor."

Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.



