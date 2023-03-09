Instagram'da çarşamba akşamından bu yana erişim sorunu yaşanıyor.

Küresel internet kesintilerini izleyen Downdetector sitesinde de 46 binden fazla kişinin sosyal medya platformuna erişim sorunları bildirdiği açıklandı.

Bildirilen sorunların çoğu, masaüstü sürümünden ziyade Instagram uygulamasında görüldü.

Birçoğu, ekranın üst kısmındaki hikayeleri göremediklerini ve yayınlarının yenilenmediğini söyledi.

Kesintiye tam olarak neyin neden olduğu belli değil.

Instagram'ın ana şirketi Meta, konuyla ilgili açıklama yapmadı.