Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 08:52Son Güncelleme: Kaynak: The Hill
Instagram'da küresel çapta erişim sorunu yaşandı
[Fotograf: Reuters]
Instagram'da dün geceden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. 46 binden fazla kişi sosyal medya platformunda güncelleme sorunu yaşadığını yazdı.
Instagram'da çarşamba akşamından bu yana erişim sorunu yaşanıyor.
Küresel internet kesintilerini izleyen Downdetector sitesinde de 46 binden fazla kişinin sosyal medya platformuna erişim sorunları bildirdiği açıklandı.
Bildirilen sorunların çoğu, masaüstü sürümünden ziyade Instagram uygulamasında görüldü.
Birçoğu, ekranın üst kısmındaki hikayeleri göremediklerini ve yayınlarının yenilenmediğini söyledi.
Kesintiye tam olarak neyin neden olduğu belli değil.
Instagram'ın ana şirketi Meta, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Etiketler: Instagram Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz