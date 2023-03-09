Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Baykar firmasının ürettiği "TB2" ve "Akıncı" başta olmak üzere, silahlı insansız hava araçları birçok coğrafyada savaşların seyrini değiştirerek uluslararası alanda ilgi çekti.

Şimdi de Türkiye'nin ürettiği, görünmezlik teknolojisine sahip, ilk insansız muharip savaş jeti "Kızılelma" gündemde.

871 milyon dolarlık ihracat

ABD merkezli dergi Insider'da, özellikle silahlı insansız hava aracı üretiminde "güç merkezi" olarak tanımlanan Türk Savunma Sanayi'ndeki hızlı yükselişe dikkat çekildi.

Türkiye'nin, yalnızca silahlı insansız hava araçları SİHA'da, 2021 yılına göre yüzde 80'lik artışla, 871 milyon dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi.

Şimdiye kadar 24 ülkeye 400 TB2 SİHA satıldığı belirtildi.

"Süpersonik hıza ulaşacak"

"Insider Dergisi"nde yer alan "Kızılelma"ya ilişkin değerlendirmede, bu aracın hassas güdümlü mühimmat ve Cruise füzeleri taşıyacağı vurgulandı.

Yapay zekanın kullanılacağı yeni motorlarla gelecekteki "Kızılelma"nın süpersonik hıza ulaşacağı belirtildi.

Analizde, Türkiye'nin en büyük amfibi savaş gemisi olan ve geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen TCG Anadolu'ya da yer verildi.

SİHA'ların inebileceği TCG Anadolu'da yapılacak düzenleme ile bu gemiye "Kızlelma"nın da güvenle iniş yapabileceği belirtildi.