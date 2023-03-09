Endonezya'nın Natuna Adaları'nda etkili olan sağanak yağışlarından ardından toprak kayması meydana geldi.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması felaketinde ölü sayısının 21'e yükseldiği duyuruldu.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artabileceğinden endişe duyuluyor.

Son günlerde mevsimsel yağmurlar ve yüksek gelgitler, Endonezya'nın büyük bölümünde düzinelerce toprak kaymasına ve sellere neden oldu.

Kasım 2022'de, Batı Java'nın Cianjur şehrinde 5,6 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği bir toprak kayması, yaklaşık üçte biri çocuk olmak üzere en az 335 kişiyi öldürdü.